Danilo scatenato in Juve-Real: il retroscena sugli ultimi minuti della sfida

Sono passati due giorni da quando la Juve ha chiuso la sua tournée americana con la vittoria per 3-1 nell'amichevole contro il Real Madrid . A Orlando, i bianconeri sono usciti vincitori grazie alle reti di Kean, Weah e Vlahovic. Tra i protagonisti, però, c'è stato anche Danilo , come dimostrato da un video condiviso dal club sul proprio account Instagram.

Juve-Real, Danilo si scatena al gol di Vlahovic

La rete di Vlahovic in Juve-Real Madrid è arrivata negli ultimi minuti della sfida. Nonostante si trattasse di una partita amichevole, i giocatori si sono sentiti molto coinvolti in quegli istanti di gara, come dimostra il video pubblicato sui social dei bianconeri. Il protagonista è Danilo, che dalla panchina si è scatenato con urla, consigli e applausi per i suoi compagni di squadra. Una sorta di vice-Allegri aggiuntivo, che dopo il gol di Vlahovic ha potuto esprimere la sua soddisfazione con un applauso dedicato all'amico e degli abbracci con gli altri compagni di squadra.