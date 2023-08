Pogba non risparmia Nonge e dà spettacolo in allenamento

La tournée negli Stati Uniti della Juventus è terminata: un pareggio contro il Milan (sfida poi vinta ai rigori) e una vittoria contro il Real Madrid . Un bilancio positivo per i bianconeri, ma un'esperienza importante anche per Paul Pogba . Il francese negli Stati Uniti è tornato ad allenarsi in gruppo e ha dato anche il solito spettacolo .

Pogba, tunnel spettacolare a Nonge

La Juve è già tornata a Torino, ma Pogba sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video risalente agli allenamenti negli USA. Il malcapitato "vittima" delle skill del centrocampista è stato Joseph Nonge, anche lui centrocampista ma della Primavera convocato da Allegri per la tournée. Nel video si vede Pogba che stuzzica il belga con i giochi di gambe e quando meno se lo aspetta gli fa un tunnel spettacolare.

Pogba umilia Nonge: i commenti di Sancho ed Evra

Tutti e due scoppiano a ridere, come ha fatto anche Sancho che ha commentato il video con le emoji delle risate. Come lui anche Evra che dice Bro ha una famiglia. Pogba come descrizione del video ha messo "La specialità", e ora i tifosi bianconeri sperano di rivedere anche in campo questi numeri.