Chiesa e la svolta di Allegri: nuovo ruolo alla Juve e un aiuto dal mercato

Seconda punta a supporto di un centravanti e non più esterno a tutto campo. La svolta tattica che ha in mente Max Allegri per Federico Chiesa è confermata dagli indizi dopo le prime amichevoli estive contro Milan e Real Madrid. Non più esterno del tridente, nè laterale a tutta fascia nella mediana a cinque, posizione troppo dispendiosa dal punto di vista fisco. Chiesa agirà accanto alla punta centrale che, negli auspici del tecnico, dovrà essere Lukaku (dallo spogliatoio del Chelsea arriva un clamoroso indizio sul suo futuro).