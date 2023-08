Juve, Allegri: "Vlahovic? Giuntoli sa cosa penso, decide la società"

Due gol, tanti applausi, cori e ovazioni. Pomeriggio felice per Dusan Vlahovic, tra i protagonisti del test amichevole della Juve all'Allianz Stadium contro la Next Gen. Un gol su rigore e uno su punizione - la partita è finita 8-0 - nei giorni della trattativa col Chelsea per lo scambio con Lukaku.