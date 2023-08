La Juve ritrova Kaio Jorge: 3 reti e la voglia di rilanciarsi in bianconero

L'amichevole in famiglia giocata ieri dalla Juventus ha messo in mostra un Kaio Jorge tirato a lucido. L'attaccante ha messo a segno tre reti , cancellando con un colpo di spugna tutta la sofferenza causata dal grave infortunio rimediato nel febbraio del 2022, quando dovette fare i conti con la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro avventura nel corso di una partita contro la Pro Patria.

Kaio Jorge, la gioia dopo l'infortunio

Kaio Jorge ha vissuto un lungo calvario, considerato che questa tipologia d'infortunio è tra le più dannose per un atleta. Allo Stadium ha ritrovato il sorriso, con la voglia di essere protagonista con la maglia bianconera: "Non giocavo da tanto tempo, sono molto felice di aver avuto questa opportunità. Non mi aspettavo di giocare già così tanto ma mi sento bene. Ringrazio i fisioterapisti, il mio in particolare che è stato bravissimo e mi ha aiutato a recuperare. Posso aiutare molto, sono molto contento. Il futuro? Lascio tutto nelle mani di Dio e dei dirigenti. Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare con questa maglia".

Le celebrazioni di Danilo e Allegri

Non sono mancate le celebrazioni da parte dei compagni di squadra, a partire da capitan Danilo che si è rivolto direttamente a Kaio Jorge su Instagram con un eloquente: "sei il migliore di tutti noi". Anche Allegri lo ha elogiato nel post gara: "Sono contento per Kaio che tribola da due anni dopo l’infortunio al tendine. È un piacere vederlo giocare e ha le movenze del grande giocatore. Spero superi definitivamente questo infortunio e abbia la possibilità di fare una carriera importante, ne ha tutte le qualità".