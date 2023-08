Cambiaso: "Juve? Spero di restare a lungo. Ringrazio anche Mihajlovic"

Tornato dopo il presito al Bologna , ora Andrea Cambiaso è sicuro della permanenza alla Juventus . L'esterno sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione e si è presentato in conferenza stampa.

Juve, le parole di Cambiaso

Queste le sue parole: "La Juve è un’altra roba, questa maglia ha un peso diverso con il rispetto delle altre squadre. È una grandissima società, sono orgoglioso di essere qua e spero di restarci più a lungo possibile. Ringrazio il Bologna, il direttore e Mihajlovic. Quando all’inizio le cose non giravano bene mi hanno sempre aiutato, anche il mister Motta. Sono qua ora e sono felice".

Cambiaso prosegue: "Penso di potermi inserire bene. Ci sono giocatori di esperienza, posso imparare molto da loro. L’ho visto in queste prime settimane. Sarò soddisfatto se avrò giocato tante partite, se avrò aiutato la squadra il più possibile". L'ex Genoa ha parlato anche di Allegri e del suo rapporto con lui: "È una figura importantissima, ha avuto grandi giocatori e mi potrà insegnare i trucchi del mestiere. Il rapporto con lui è molto buono, mi ha detto di esprimermi al meglio, di aiutare la squadra il più possibile ed essere determinante".

Juve, Cambiaso: "Prestito? Non c'ero rimasto male"

E sul prestito dello scorso anno: "Non c’ero rimasto male, era giusto così. Venivo da un solo anno di Serie A in cui non avevo giocato tanto. Lo scorso anno a Bologna è servito tantissimo. Sono arrivato qua nel momento giusto, l’anno scorso non ero a questo livello e ora sono a quello giusto".

Cambiaso ha parlato anche della questione giovani. "Ci sono tanti ragazzi bravi in Italia. Purtroppo forse non giocano tanto, ma significa che non sono pronti. Non credo che le squadre non facciano giocare i giovani. Io ho fatto un percorso diverso, quando ero piccolo non ero pronto per giocare in prima squadra. Questo percorso mi è servito molto ma ognuno ha il suo".