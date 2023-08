Probabili formazioni Juve-Atalanta: Allegri lancia Nicolussi Caviglia

All'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena va in scena l'amichevole tra la Juve di Massimiliano Allegri e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calcio d'inizio alle ore (20.30).



La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Rugani, Alex Sandro, Rabiot, Huijsen, Soulé, Yildiz, Iling-Junior, Kostic, Kean, Milik, Kaio Jorge.Allenatore: Allegri.



La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bakker; Pasalic, Lookman; Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Touré, Bakker, Ruggeri, Latte Lath, Zapata, Muriel, Zortea, Bonfanti, Mendicino, Palestra, Cambiaghi. Allenatore: Gasperini. Indisponibili Fagioli, Pogba e De Sciglio. Gasperini senza Toloi

La Juve dovrebbe recuperare anche Adrien Rabiot. Il francese, dopo aver saltato la tournée negli States e tutta la preparazione a causa dei guai al polpaccio, dovrebbe tornare a disposizione: resta da capire se il tecnico livornese gli concederà qualche minuto nella ripresa o se la convocazione verrà rimandata all'ultimo minuto prima della partenza odierna. In dubbio anche McKennie, a centrocampo Locatelli dovrebbe essere scortato dal duo Miretti-Nicolussi anche se non bisogna escludere l'utilizzo di Iling-Junior, in gol nell'ultima trasferta a Bergamo. Prove generali anti Sassuolo per Gian Piero Gasperini, il tecnico dei bergamaschi dovrebbe recuperare Koopmeiners - l'olandese può partire dalla panchina con Pasalic titolare sulla trequarti - mentre in attacco Lookman è l'indiziato numero uno per far coppia con Scamacca. Toloi va verso il forfait mentre Maehle rimarrà fuori, il danese ormai è a un passo dalla cessione al Wolfsburg.