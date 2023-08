Danilo carica la Juve dopo l'Atalanta: il messaggio del capitano bianconero

Solo uno 0-0 nell'amichevole di ieri sera tra Juve e Atalanta . La partita del Dino Manuzzi di Cesena ha rappresentato il preludio dell'esordio in Serie A di entrambe le squadre, in programma nel prossimo fine settimana. E tra i tanti spunti e segnali che hanno potuto ricevere Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, c'è stato anche modo per alcuni giocatori di sciogliere le gambe. Fra questi rientra Danilo , che dopo la gara ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Juve.

Juve, il messaggio di Danilo dopo l'Atalanta

A sei giorni dall'esordio stagionale in Serie A, Danilo ha voluto caricare l'ambiente Juve. Lo ha fatto con un post su Instagram, pubblicato a poche ore dalla fine dell'amichevole con l'Atalanta. Tra molti tifosi bianconeri c'è delusione per la mancanza di gol, ma per il capitano della squadra i segnali restano positivi: "Buon test prima dell’inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l’accoglienza di oggi a Cesena. Forza Juve".