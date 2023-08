Weah sempre più pazzo di Juve: la dichiarazione al club bianconero

Timothy Weah ha rappresentato il primo nuovo acquisto della Juve in questa sessione estiva di calciomercato e dopo più di un mese dal suo arrivo sembra essersi adattato a dovere nell'ambiente bianconero. Non solo per il gol realizzato contro il Real Madrid durante la tournèe americana, ma soprattutto per l'entusiasmo con cui sta vivendo questa nuova esperienza, come dimostrato dal suo messaggio su Instagram.