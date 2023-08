Bonucci si sfoga: il messaggio social chiarisce il suo futuro

Non è un momento felice per Leonardo Bonucci . Il centrale difensivo della Juventus è fuori dal progetto bianconero , con il mercato che lo vede in uscita verso l'Union Berlino o la Lazio . Bonucci ha mostrato anche la propria rabbia dopo le dimissioni di Roberto Mancini.

Rabbia Bonucci, cosa è successo?

Le dimissioni di Mancini hanno fatto nascere tante ipotesi, tra cui quella che avrebbe visto l'ormai ex Commissario Tecnico lasciare l'Italia a causa di un possibile inserimento di Bonucci all'interno dello staff. Il calciatore ha tenuto a precisare quanto questa ipotesi sia priva di fondamento attraverso Instagram: "Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrate nella storia del nostro calcio. Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento, ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l'idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l'azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza".