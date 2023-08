Juve, Pogba torna titolare in amichevole: subito in gol

Juve, Pogba titolare contro l'Alessandria

Il francese è sceso in campo dal primo minuto contro la formzione grigiorossa militante in Serie C. Il primo tempo è terminato con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Rugani ed al gol proprio di Pogba. Una bella notizia per Allegri in vista dell'esordio in Serie A contro l'Udinese. La partita è infine terminata con il punteggio di 5-0 grazie alle reti di Fagioli e Vlahovic nel secondo tempo.