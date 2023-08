Insulti razzisti, Cissé è una furia contro la Juve: cosa è successo

Djibril Cissé si è scagliato contro la Juventus . L'ex attaccante della Lazio ha pubblicato una velenosa storia Instagram , in cui ha denunciato un episodio piuttosto grave che sarebbe accaduto durante un incontro tra le formazioni under 16 dei bianconeri e del Liverpool.

Cissé è una furia, cosa è successo?

Secondo quanto denunciato da Cissé, un giovane calciatore della Juventus avrebbe rivolto un insulto razzista a un ragazzo del Liverpool, squadra nella quale gioca il figlio dell'ex attaccante. Chiara e piena di polemica la reazione di Cissé: "Adesso è troppo. Durante la partita Juventus vs Liverpool under 16 (mio figlio Prince stava giocando) un ragazzo della Juventus ha chiamato n***o uno del Liverpool. Lo staff del Liverpool ha sospeso la partita. Juventus ora cosa hai intenzione di fare? È una vergogna con ragazzi di 15 anni. Juventus meglio che agisci con forza e ora vergogna".