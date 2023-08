Udinese-Juve, rivivi la diretta della conferenza stampa di Allegri

I bianconeri ripartono da dove avevano finito. Ultima giornata della stagione 2022/2023 a Udine, come la prima della nuova annata. Tutto è pronto per l'inizio del campionato della Juventus . La squadra di Allegri esordirà domenica 20 agosto alle ore 20:45 nella partita contro l' Udinese . Proprio l'allenatore in conferenza stampa ha presentato la partita.

12:18

Allegri chiude parlando di Fagioli e Pogba

"Fagioli si è allenato bene, è a disposizione ma devo ancora decidere. Pogba? Oggi valuterò se portarlo a Udine o no".

12:16

Le cessioni della Juve

Sulle cessioni: "Sarà inutile rimanere in 23/24 per una sola partita a settimana. Vedranno Giuntoli e Manna su chi liberare".

12:14

Allegri parla della Nazionale

E sulla questione Nazionale: "Quando al di fuori non si sanno le cose è impossibile parlare. Posso solo dire che Mancini ha fatto un ottimo lavoro e avrà avuto le sue motivazioni. Posso solo fare l'in bocca al lupo a Spalletti".

12:13

La favorita per lo scudetto

"Chi vince parte favorito, quindi il Napoli. Poi ci sono anche Milan e Inter che hanno belle squadre. Noi dovremo migliorare nelle partite in trasferta, è quello che ha fatto la differenza con il Napoli".

12:11

Le condizioni di Pogba

Come sta Pogba? "Sono molto contento del suo lavoro degli ultimi giorni: è diverso dagli altri per l'infortunio dell'annos corso e averlo a disposizione tutti i giorni per tutte le partite sarebbe un bel vantaggio. Poche che gioca 20 minuti o 30 vedremo".

12:11

Allegri sul reparto offensivo

"Chiesa è tornato con più consapevolezza rispetto all'anno scorso. Ha una gamba diversa e si vede. Vlahovic ha passato un momento di alti e bassi a causa della pubalgia ma ora sta meglio. Non è ancora al 100% ma contro l'Atalanta ha fatto un buon primo tempo. Kean domani non sarà a disposizione. Yildiz arriva dal settore giovanile ma è molto bravo".

12:08

Allegri e il rapporto con Giuntoli

L'allenatore ha parlato del rapporto con Giuntoli: "Con il direttore sono in ottimi rapporti come con Manna. Stanno lavorando bene. Giuntoli si è integrato molto bene ed è una figura importante per la società".

12:07

Allegri sulla Champions

Allegri prosegue anche sul discorso Champions: "Io so solo che la squadra sta lavorando bene. Ci sono dei giocatori che hanno un anno di esperienza in più alla Juve e potranno fare solo meglio. Non sarà una rivalsa su quello successo nella scorsa stagione, sono state cose esterne. Il vantaggio è che è stato chiuso tutto e soprattutto sappiamo che quello che otterremo sul campo ci farà capire se giocheremo o meno la Champions, che è l'obiettivo principale".

12:04

"Scudetto? Strada facendo vedremo"

Allegri continua: "Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo. Dobbiamo arrivare ad aprile nelle prime quattro posizioni. Non so se è un vantaggio non giocare le coppe. Tecnicamente cambia il modo di lavorare, avremo più tempo di prerare le partite. Non giocare la Champions porta amarezza e non è una bella cosa visto che l'avevamo conquistata sul campo. Dovremo trasformare questa sensazione in rabbia per giocarla l'anno prossimo".

12:02

Juve, le parole di Allegri

Allegri ha iniziato la conferenza stampa: "Alla prima partita c'è sempre curiosità da parte di tutti. Iniziano le partite dove contano i punti e domani sarà la prima di un percorso che durerà fino al 25 maggio. Per il mercato ci pensa la società che è vigile di quello che dobbiamo fare. Sono molto contento della rosa a disposizione e soprattutto di come stanno lavorando".

11:50

Brasile, Danilo è l'unico "italiano"

Il ct a interim del Brasile Fernando Diniz ha convocato Danilo per le prima due partite delle qualificazioni al Mondiale del 2026: i dettagli.

11:30

Juve, Allegri parla alle 12

Si avvicina l'inizio della prima conferenza stampa di campionato in questa stagione: Massimiliano Allegri inizierà a parlare alle 12.

Allianz Stadium - Torino