Juve, i convocati per l'Udinese: la scelta di Allegri su Pogba

La Juve torna in campo domani, domenica 20 agosto, nella sfida contro l'Udinese. Alla Dacia Arena la squadra di Massimiliano Allegri avrà modo di esordire in una gara ufficiale in questa stagione, tra volti nuovi come Weah e graditi rientri. Tra questi, oltre a calciatori come Rabiot e Fagioli, si vedrà anche Pogba, rimasto in dubbio fino all'ultimo.