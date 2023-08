Pirlo: "Dispiaciuto per Bonucci, so quanto tiene alla Juve"

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la prima vittoria in Serie B da allenatore della Sampdoria contro la Ternana. L'ex centrocampista ha voluto commentare anche la situazione tra Bonucci e la Juventus .

Pirlo su Bonucci: "Decisione della società, mi dispiace"

Pirlo si è espresso così sul difensore: "Mi è dispiaciuto perché è stato un mio compagno, sono stato anche suo allenatore e so quanto ci tiene a giocare nella Juve. Sono sorpreso da questa scelta, ma credo ci fossero delle cose già tra di loro. Magari si erano già parlati a fine stagione, ma non posso saperlo. Mi dispiace per lui, ma poi le decisioni le prende la società".

Pirlo: "Differenza con la Juve? La mentalità è la stessa"

L'ex centrocampista ha parlato anche delle differenze rispetto alla sua prima esperienza in panchina con il club bianconero: "Era la mia prima esperienza dal nulla. La Turchia è stata importante e positiva, mi ha dato la possibilità di sperimentare tante cose e crescere. Sto riproponendo questo alla Sampdoria, cercando di fare un calcio propositivo come avevo fatto al primo anno alla Juventus. La mentalità e la voglia di fare calcio non cambia, solo gli interpreti sono diversi".