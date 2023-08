Juve, è il giorno di Weah: il nuovo punto fermo di Allegri

Tutti gli occhi dei tifosi saranno inevitabilmente sulla fascia destra. Su quel numero 22 che, prevedibilmente, andrà su e giù ad alta velocità. Tutti gli smartphone saranno puntati su Timothy Weah, il volto nuovo della Juve che vuole rinascere. L’unico colpo di mercato, in verità, di un’estate che ha visto il club bianconero operare necessariamente con oculatezza, senza fuochi d’artificio. L’unica mossa in entrata, così, riguarda proprio il figlio del grande George, prelevato dal Lille ad una cifra sostenibile (11,3 milioni più 2,3 milioni) con un compito tutt’altro che semplice. Raccogliere l’eredità di Juan Cuadrado, uno che è stato un fattore fondamentale nel ciclo vincente della Juve dell’ultimo decennio. Una bella responsabilità, insomma, che il giovane statunitense ha dimostrato di non patire fin dai primi collaudi estivi negli Stati Uniti, in cui è stato uno dei più convincenti e non soltanto per la rete al Real Madrid. La corsia destra dello scacchiere bianconero ha quindi trovato in fretta un nuovo padrone. Timo, come lo chiamano tutti, è apparso subito inserito nel contesti, calato nella parte, per nulla condizionato dalla pressione. Una velocità di adattamento che ha sorpreso ma che ha confermato la bontà dell’acquisto; non hanno certo stupito le qualità, che già si conoscevano.