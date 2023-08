Juve, Allegri: "La Champions ci mancherà". Poi la previsione su Chiesa

Juve, le parole di Allegri

Queste le sue parole a Dazn: "La nostra prestazione non è un messaggio lo facciamo per noi stessi. Non partecipare alla Champions è una mancanza importante. Non nego che ci mancherà. Tornare a giocarla sarà l'obiettivo di questa stagione. Noi comunque anno scorso avevamo conquistato sul campo il diritto di giocarla. Noi dobbiamo sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori e stiamo lavorando sul pressing alto. Abbiamo vinto solo una partita, rimaniamo con i piedi per terra senza pensare di aver risolto tutto e subito. Dobbiamo lavorare".

Allegri e la previsione su Chiesa

L'allenatore ha parlato anche della coppia d'attacco: "Per me Chiesa è un attaccante. Magari mi sbaglio ma per me lo è. Da esterno si isola troppo. Giocando vicino a Vlahovic è stato bravo, stanno migliorando. Non è stata una sorpresa per me. Chiesa da attaccante quest'anno farà 14/16 gol. Vlahovic ha fatto una buona partita anche se veniva da un periodo dove aveva giocato poco. La differenza però la deve fare quando non ha la palla e ci stiamo lavorando".

Allegri: "Dobbiamo migliorare"

Juve vincente che ha anche fatto a meno di Kostic: "Se fosse uscito prima Chiesa l'avrei messo. Ma era ancora dentro quindi ho preferito mettere Iling che va più dentro al campo. Miretti e Weah hanno fatto una bella partita, li ho tolti solo per avere caratteristiche diverse. Guardando il secondo tempo, dobbiamo migliorare ancora nella gestione della palla nella metà campo avversaria".