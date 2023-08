La Juve prende in giro l'Udinese e cancella il video: cosa è successo

Una Juve travolgente ha esordito in Serie A nella giornata di ieri, vincendo per 0-3 contro l' Udinese . Alla Dacia Arena sono state le reti di Vlahovic , Chiesa e Rabiot a regalare i primi tre punti stagionali alla squadra di Massimiliano Allegri . E il club ne ha approfittato subito per esaltare il proprio successo anche sui canali social .

Il video della Juve che punge l'Udinese: cancellato dopo alcune ore

Travolgente come le onde del mare. No, non è una banale metafora retorica ma l'immagine utilizzata dalla Juve per descrivere la propria vittoria contro l'Udinese. Lo ha fatto con ironia, sul proprio profilo TikTok, pubblicando un video in cui un ragazzo, rappresentato dall'Udinese, prova a spazzare via con una scopa le onde del mare, simboleggiate dalla Juve. Si tratta ovviamente di parallelismi sarcastici, con cui il club torinese ha voluto esaltare la propria vittoria. Tuttavia, dopo qualche ora il video è stato cancellato, probabilmente per le critiche con cui è stato accolto dal mondo social.