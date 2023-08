Pogba vuole esserci in Juve-Bologna, poi punta a un importante obiettivo

Il match di domenica tra Juventus e Bologna potrà far rivedere in azione Pogba. Il centrocampista bianconero ha intensificato il lavoro per cercare di velocizzare i tempi, con l'obiettivo di mettersi a diposizione di Allegri il prima possibile. Non è da escludere che il tecnico possa concedergli qualche minuto all'esordio stagionale tra le mura amiche, con Pogba che punta anche alle sfide della nazionale francese. Il centrocampista spera in una convocazione per i match che i transalpini giocheranno contro l'Irlanda (qualificazione a Euro 2024) e la Germania (amichevole).