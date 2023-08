Juve, Deschamps pronto a rilanciare Pogba: ecco le sue parole

Intervistato da L'Equipe, Didier Deschamps si è soffermato su Pogba . Il centrocampista sta accelerando il lavoro per rientrare tra i convocati di Allegri per la sfida col Bologna, ma anche tra i selezionati per la Francia: "Pogba è un calciatore della Francia, potenzialmente sì, ma è reduce da un anno molto complicato con i suoi infortuni e i suoi problemi extra-sportivi. Parlo spesso con lui, Voglio Paul nella squadra francese se è Paul . Penso che possa tornare ad alti livelli, ha la mentalità e le capacità per riuscirci".

Deschamps commenta il nuovo incarico di Henry

Deschamps ha anche parlato della nomina di Henry come commissario tecnico della Francia under 21: "È molto felice. Era motivato, sono felice per lui, è una persona con cui ho sempre avuto un bel rapporto e di cui ho rispetto. Si potrebbero fare delle considerazioni sull'ego di Thierry, che potrebbe sembrare sovradimensionato. Io con lui ho un rapporto fluido e semplice. Non sarò io a decidere se Mbappé andrà alle Olimpiadi o meno, voglio solo che Herny abbia la migliore squadra possibile".

"Mbappé non è egoista"

Non è mancato un commento del tecnico francese su Mbappé e i rapporti tesi col Psg: "Lui è tutto tranne che egoista. Avrei continuato a convocarlo anche se non avesse più giocato. Avremmo fatto in modo di trovare delle soluzioni. Deve ancora nascere chi è in grado di fargli perdere la calma. La situazione era complicata, si è normalizzata. Tanto meglio. Ne sono usciti tutti vincitori. Ho parlato con lui. È molto carico per i prossimi impegni della nazionale, ma, ovviamente, è motivato a fare bene anche per il club e a livello personale".