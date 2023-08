Juve, Allegri ha due squadre: tutte le opzioni tra titolari e alternative

Due Juve per Max. Due Juve per dare l’assalto allo scudetto . Il rush finale di mercato servirà al club bianconero per definire la rosa da mettere a disposizione di Allegri per una stagione che, forzatamente, vedrà la Signora impegnata soltanto in campionato e coppa Italia e non sul palcoscenico europeo. L’intenzione della dirigenza e dell’allenatore è di puntare su un gruppo di qualità e di dimensioni adeguate , non in versione extra large proprio perché l’agenda più vuota riduce necessariamente le rotazioni. L’intento è di avere due opzioni per ruolo , sfruttando gli ultimi giorni di trattative per sfoltire e portare al traguardo cessioni funzionali all’obiettivo e sfruttare eventuali opportunità in entrata che possano mettere il punto esclamativo.

Juve, fari accesi su Vlahovic e Chiesa

Il vestito base resta il 3-5-2 che, nel caso potrà evolvere in 3-4-3 o 3-4-2-1. Fari, quindi, sull’attacco. A Udine i fuochi d’artificio sono arrivati dalla coppia più attesa, Vlahovic-Chiesa: assist e gol per Dusan e rete per Federico. Al netto del mercato sono loro il tandem titolare, con Milik e Kean prime alternative e il giovanissimo Yildiz (classe 2005 che domenica ha esordito in serie A, che può giocare anche da trequartista) a completare il reparto. Dal mercato però non si può prescindere perché, da qui al primo settembre, potrebbe succedere qualcosa di significativo. Il riferimento è in primis allo scambio Vlahovic-Lukaku, che non è ancora tramontato e che potrebbe ravvivarsi improvvisamente nei prossimi giorni, ma anche alla situazione di Kean.

Juve, aspettando Pogba

A centrocampo, naturalmente, gli occhi di tutti sono puntati su Pogba e sul suo rientro: se Paul dovesse tornare ad essere un fattore come un tempo, certamente il potenziale dei bianconeri crescerebbe enormemente e Allegri avrebbe un’alternativa di peso come mezzala, senza dimenticare la possibilità di impiegarlo alle spalle di un’unica punta, come già sperimentato. Le certezze, al momento, portano a Locatelli in regìa e a Fagioli e Rabiot come interni. Sugli esterni, Weah è il padrone della fascia destra mentre la rivelazione Cambiaso ha cambiato le gerarchie sulla sinistra. Gli incastri del mercato definiranno le alternative. McKennie può agire da mezzala, così come da vice Weah, mentre Kostic, decisivo lo scorso anno con undici assist, è stato superato da Cambiaso e, in caso di offerte adeguate, potrebbe essere sacrificato. Capitolo giovani: Miretti è l’alter ego di Fagioli, Nicolussi Caviglia può all’occorrenza rilevare Locatelli al timone; Soulé e Iling-Junior sono stati spesso impiegati da Allegri come alternative sugli esterni lo scorso anno. Su tutti, però, pende la spada di Damocle del mercato e di un possibile addio, in prestito o a titolo definitivo, a seconda delle opportunità che si potranno concretizzare. De Sciglio, invece, quando rientrerà dal grave infortunio, potrà essere un jolly per entrambe le fasce.

Juve, la difesa è definita

Più definito, invece, lo scenario in difesa dove, davanti alla coppia Szczesny-Perin, il muro sarà imperniato sul terzetto brasiliano Danilo-Bremer-Alex Sandro. Gatti è l’alternativa per il centrodestra, Rugani per il centro mentre grande fiducia viene risposta nel giovanissimo Dean Huijsen, talento olandese classe 2005 della Next Gen che è ormai presenza fissa tra i grandi. Tante opzioni, quindi, e otto giorni di mercato che saranno decisivi per plasmare definitivamente il gruppo bianconero. Due Juve per Allegri, per andare a caccia dello scudetto.