Juve, segnali positivi da Pogba: rientro in campo vicino

«Voglio Paul in Nazionale solo se è davvero Paul». Didier Deschamps è pronto a riabbracciare Pogba nella Francia ad una condizione: deve tornare quello vero. Il commissario tecnico ammette di contare ancora sul Polpo e auspica che possa tornare in fretta al top della condizione, lasciandosi alle spalle tutti i problemi che l’hanno frenato nell’ultima stagione, e non solo, così da poter essere di nuovo un punto fermo dei Blues che cercano innanzitutto la qualificazione agli Europei del 2024. «Paul - argomenta Deschamps in una lunga intervista concessa a L’Equipe - viene da un anno talmente complicato, tra infortuni e problemi extra-sportivi, che deve tornare in piena forma. Parlo spesso con lui, ovviamente, ma la sua ripresa ha un tempo di recupero indefinibile: deve fare allenamenti, spezzoni di partite poi gare intere e il suo corpo deve resistere. Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul ma penso che possa tornare, ha la forza mentale e le capacità per farcela». Il ct francese segue insomma costantemente l’evolversi della situazione relativa al numero 10 bianconero ed è consapevole di come la tempistica del suo ritorno al 100% della forma non sia certa ma, in ogni caso, gli regala una significativa iniezione di fiducia per portare avanti il percorso di rientro pre-convocandolo per i prossimi due impegni della Francia in calendario a settembre: il 7 a Parigi contro l’Irlanda per le qualificazioni europee e il 12 a Dortmund per l’amichevole con la Germania.