Juve-Bologna, Thiago Motta: "Senza Europa bianconeri ancor più pericolosi"

Scatta il conto alla rovescia per Juve-Bologna, in programma domenica 27 agosto alle 18:30 all'Allianz Stadium di Torino.

All'antivigilia del match valido per la seconda giornata di Serie A ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei felsinei, Thiago Motta. Juve-Bologna, conferenza stampa Motta Motta ha esaltato la Juventus: "Ho visto una squadra fantastica sia in preparazione sia nella prima di campionato. Senza impegni in Europa sono ancora più temibili perché sono totalemente concentrati sul campionato. Sono molto veloci sulle fasce sia con Chiesa sia con Cambiaso, hanno gli inserimenti di Rabiot e l'esperienza di Danilo e Alex Sandro. La Juve è una squadra che non giocando in Europa potrà concentrarsi al massimo sul campionato, ma noi dobbiamo trarre il meglio da questa partita".

Thiago Motta su Cambiaso: "Ha un gran potenziale" L'allenatore del Bologna ritrova da avversario Andrea Cambiaso, da lui lanciato al Genoa e ora in rampa di lancio in bianconero: "Cambiaso è un grandissimo ragazzo, sia umanamente sia come calciatore. Ha grande qualità tecnica, ma non penso che questa crescita sia dovuta a me. Semplicemente ha un potenziale enorme. Il merito è del suo lavoro e sono contento che sia arrivato a una squadra importante come la Juventus".

