Juve, a Udine battuto un record dell'epoca Sarri

Dopo il successo al debutto stagionale in campionato (3-0 a Udine) gli uomini di Allegri sono pronti a giocare la prima partita della Serie A 2023/2024 davanti ai propri tifosi all'Allianz Stadium e, intanto, emerge un dato statistico non marginale riguardo alla scorsa partita.

Juve, largo ai giovani

La Juventus che è scesa in campo contro l’Udinese è, infatti, la più giovane dal 2019 a oggi: dai 28 e 339 giorni della squadra di Maurizio Sarri si è passati ai 25 e 227 attuali.