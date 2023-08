Juve, siparietto social tra Milk e Fagioli: colpa del nuovo taglio di Yildiz

Dopo la vittoria alla prima giornata di campionato contro l'Udinese, la Juventus prosegue la preparazione verso l'esordio stagionale all' Allianz Stadium . I bianconeri ospiteranno il Bologna di Thiago Motta , reduce dalla sconfitta contro il Milan . Negli allenamenti della squadra di Allegri non mancano le partitelle in famiglia e le foto della vittoria su Instagram, come ha fatto Milik , senza accorgersi però di un errore.

Juve, Milik scambia Fagioli per Yildiz

Infatti il polacco, tra i giocatori che avevano vinto la partita, aveva taggato anche Nicolò Fagioli, ma il centrocampista non era nella foto. L'ex Napoli lo aveva scambiato per Yildiz che, dopo il nuovo taglio consigliato da Allegri, assomiglia molto a Fagioli, che non ha risparmiato Milik. Infatti nei commenti scrive "Grazie so che ho vinto ma non sono io". E Milik gli risponde: "mi sembrava che hai giocato con noi, scusa fra" con le faccine che ridono.