Juve, Allegri verso il Bologna: "Problema per Szczesny, su Pogba..."

Dopo la vittoria alla prima giornata di campionato contro l'Udinese, la Juventus torna a giocare in casa e ospita il Bologna . Partita importante per dare continuità alla buona prestazione in Friuli. Lo sa bene Massimiliano Allegri che in conferenza stampa alla vigilia del match ha analizzato gli avversari.

Allegri: "Dopo Udine troppo entusiasmo"

Allegri si è espresso così sull'avvio di stagione: "Dopo Udine c'è stato troppo entusiasmo: va bene, però siamo solo all'inizio della stagione. Domani ci sarà subito una buona prova contro un Bologna che gioca bene e che ha calciatori molto bravi. Col Milan hanno tirato diciassette volte, è una squadra che se non la affronti in modo giusto, facendo la partita giusta, difficilmente la porteremo a casa. Dobbiamo tornare a vincere più partite possibili per abituarci a questo e continuare a migliorarci. I tifosi ci daranno sicuramente una mano. Siamo in attesa di giocare questa partita, lo stadio sarà pieno. Dovremo essere bravi a trascinarli giocando una buona gara. L'anno scorso la Juventus è arrivata terza, con tutte le problematiche. L'età della squadra si è abbassata, abbiamo giocatori giovani con meno esperienza e in questo momento dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo ma senza strafare, altrimenti rischiamo di farci male. Siamo appena partiti, a cambiare i giudizi ci vuole un attimo".

Juve, Allegri annuncia: "Szczesny non ci sarà"

Allegri ha parlato così delle condioni fisiche dei suoi giocatori: "Non ci sarà Szczesny, ha ricevuto un colpo in allenamento e giocherà Perin. Gli altri dieci? Ho solo un dubbio, deciderò domattina. Anzi due: uno a metà campo e uno sugli esterni. Pogba? Sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento. Domani sarà a completa disposizione e potrà essere utilizzato".

Juve, Allegri: "Kean non è fuori rosa"

L'allenatore continua: "Kean non è mai stato fuori rosa. È venuto per una volta in ritardo ma questo capita anche ad altri calciatori. Non è successo nulla, ha avuto un vecchio colpo dove ha avuto una ricaduta. Domani è a disposizione e sta bene. Mercato? Mancano sei giorni, innanzitutto bisogna pensare a domani. Penso che resteremo così. Bonucci? Con Leo abbiamo già parlato, non c'è da aggiungere nulla, non serve a niente. Leo sa la sua situazione, la Juventus è stata chiara. Andiamo avanti su questo".

Allegri: "Arabia Saudita? Non ho rimpianti"

Il tecnico bianconero ha infine concluso tornado sull'offerta ricevuta dall'Arabia Saudita: "Io non ho rimpianti, ho firmato un contratto di quattro anno e andare via quest'anno dopo che la squadra ha cambiato tanti giocatori non mi andava. Quella dell'Arabia Saudita è una realtà, fanno cose per bene con giocatori di alto e medio livello . Io non sono preoccupato, il mondo ora è globalizzato. Bisogna solamente guardare e farci i conti".