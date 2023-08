Juve, i convocati di Allegri per il Bologna: riecco Kean, out in quattro

Dopo la convincente vittoria contro l'Udinese, per la Juve è il momento di tornare in campo all'Allianz Stadium . La partita contro il Bologna è in programma oggi , alle 18:30, e vedrà i bianconeri di Massimiliano Allegri fare a meno di diversi giocatori. A testimoniarlo è la lista dei 26 convocati , tra cui si rivede anche Kean.

Juve, i convocati per il Bologna

Per la sfida tra Juve e Bologna, Allegri ha deciso di convocare 26 giocatori. Tra questi non ci sarà Szczesny, come annunciato in conferenza stampa. Si aggiunge all'elenco degli infortunati insieme al lungodegente De Sciglio. I quattro assenti includono anche Bonucci e Pjaca, entrambi fuori rosa, mentre ci sarà Kean, rientrato dopo i problemi fisici. Confermati i giovanissimi Huijsen e Yildiz, oltre a Garofani come terzo portiere.