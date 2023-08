La frecciata di Nardella: "L'UE ci ha tolto i soldi, saranno tutti juventini"

Juve, la frecciata di Nardella

Queste le sue parole in occasione della Festa dell'Unità a Scandicci: "Quello successo a noi cinque mesi fa, adesso sta succedendo a tutte le amministrazioni d’Italia. Per una non chiara motivazione della Commissione europea ci sono stati tolti i soldi sullo stadio Franchi. E alla richiesta di conoscere le motivazioni ci hanno detto che c’è il segreto di Stato. Ho pensato che forse sono tutti juventini a Bruxelles”.