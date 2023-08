Il messaggio di Pogba dopo l'esordio in Juve-Bologna: ecco cosa ha detto

Paul Pogba è tornato in campo a distanza di oltre tre mesi, quando rimediò un infortunio nel corso del match giocato all'Allianz con la Cremonese. Il centrocampista francese è stato inserito da Allegri al 21' della ripresa contro il Bologna , partecipando attivamente all'assalto finale bianconero .

Il messaggio di Pogba dopo il match col Bologna

Nel post gara, Pogba ha pubblicato un messaggio ben chiaro attraverso Instagram. Ecco le parole del numero 10 bianconero: "Speravo meglio per la prima partita in casa, ma sono felice di essere tornato". Pogba adesso punta a migliorare la condizione per ottenere quanto prima una maglia da titolare.