Juve, Allegri e la verità sul caso Bonucci: "Siamo stati chiari da febbraio"

Supertele, programma televisivo condotto da Pierluigi Pardo e in onda su Dazn, ha trasmesso in anteprima una intervista realizzata a Massimiliano Allegri che andrà in onda giovedì in Dazn Heroes.

Allegri sul caso Bonucci: le parole del tecnico

Il tecnico bianconero ha parlato della situazione legata a Bonucci, con il calciatore fuori dal progetto Juventus e sulla lista dei sicuri partenti, con l'ipotesi Lazio che continua a essere calda: "Dispiace che sia finita in questo modo, ma con lui siamo stati chiari già a febbraio scorso quando sia io che la società gli abbiamo parlato diverse volte, dicendogli che l'anno prossimo avrebbe dovuto decidere di continuare altrove o smettere. Bonucci ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui. Deve prendere una decisione importante e non guardare a un anno, ma al futuro perché è giovane. È normale che per un campione come lui ci sia paura di smettere. Io non sono stato un campione, la mia è stata una carriera normale ed è stato facile chiudere. Le dinamiche sono le stesse, la differenza è che uno deve avere la capacità di accettare prima la situazione per stare bene con se stesso, altrimenti passa un momento di noia. Bonucci è stato un calciatore straordinario. Rimarrà nella storia della Juve, anche perché 500 presenze con questa maglia le hanno fatti in pochi".