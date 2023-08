Rabbia Allegri: cosa ha urlato alla Juve dopo il Bologna e perché non è andato in tv

Ci ha sempre messo la faccia. Sempre, anche nei momenti più difficili, perché è fatto così, non è tipo che si nasconde. Ma alla fine di Juve-Bologna non ce l’ha fatta. Allegri era alteratissimo dopo lo sfogo nello spogliatoio contro la sua squadra: non si aspettava quel tipo di prestazione, avrebbe voluto molto di più e l’ha urlato a più riprese al gruppo, fino però ad accusare un lieve eccesso di pressione. Per questo a commentare la partita è stato il suo vice Landucci. Il tecnico bianconero, ristabilitosi qualche istante dopo quei momenti roventi e frenetici, lo ha ribadito anche ieri alla Continassa: per vincere certe partite serve di più e già a partire da Empoli, domenica sera, pretende un’inversione che riporti alle trame viste nel primo tempo di Udine alla prima giornata e - solo in parte - nella ripresa della sfida contro gli uomini di Thiago Motta. episodi. Ovviamente sugli umori hanno inciso anche le polemiche sull’arbitraggio. Le accuse del Bologna, il fatto che la dirigenza bianconera non abbia pensato di intervenire sulla questione, i due episodi in cui è stata la Juve a protestare per possibili rigori (intervento su Chiesa e mano in area). Invece tutte le attenzioni sono finite sull’entrata di Iling-Junior ai danni di Ndoye che a porta vuota avrebbe potuto segnare il raddoppio e chiudere virtualmente la partita. Tutto questo, unito alla rabbia per la partita giocata dai suoi, ha portato Allegri a alterarsi, a urlare, a imbufalirsi fino a farsi convincere che sarebbe stato meglio non aggiungere la trafila dei commenti del dopo gara. Così è toccato al vice Landucci, che a proposito di Max ha parlato di «malore».