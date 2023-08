Juve, McKennie compie 25 anni e Pogba gli dedica un video speciale

Dopo aver giocato per sei mesi al Leeds United nell'ultima stagione, lo scorso 1 luglio McKennie è tornato a essere un giocatore della Juve. Durante questo periodo, però, il suo rapporto con il gruppo bianconero non sembra essere cambiato. E i suoi compagni hanno deciso di festeggiare con lui il suo compleanno. In particolare, Pogba gli ha dedicato un video sulle proprie storie di Instagram in occasione dei suoi 25 anni.