Pessotto elogia Juve e Atalanta: "Il progetto delle seconde squadre è vincente"

Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination manager della Juve, ha parlato della Juventus Next Gen e delle seconde squadre in occasione della presentazione della partnership tra la Lega Pro e NOW (nuovo title sponsor).

Pessotto si è, inoltre, soffermato sulla scelta dell'Atalanta di iscrivere al prossimo campionato di Serie C la propria formazione Under 23 seguendo il percorso avviato dal club bianconero. Juve, Pessotto: "Le seconde squadre danno visibilità ai giovani" Pessotto ha esordito: "Speriamo che nei prossimi anni ci siano altri club che seguano il nostro esempio. All’inizio c’erano diverse adesioni, ma alla fine siamo rimasti gli unici. La seconda squdara dà visibilità ai giovani. Come società abbiamo raggiunto risultati importanti e non parlo solamente di quelli sportivi. Abbiamo visto ragazzi crescere dal punto di vista caratteriale". Ultimo esempio in ordine cronologico? La Juve ha da pochi minuti blindato Yildiz: è ufficiale la firma sul rinnovo. Il talento turco è passato dalla Next Gen.

Juve, Pessotto dà il benvenuto all'Atalanta Under 23 Sull'Atalanta: "Siamo contenti che abbia deciso di aderire al progetto delle secondo squadre. Riteniamo come Juventus che le seconde squadre siano fondamentali per la crescita dei giovani e per colmare quel gap che c’è tra settore giovanile e prima squadra. Con l’ingresso dell’Atalanta si crea una credibilità maggiore e ora non siamo più soli".

