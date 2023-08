Gasly e la passione per il calcio: il retroscena su Zidane e la Formula 1

Pierre Gasly , pilota di F1 dell' Alpine , ha parlato a Sky in vista del GP d'Italia . L'occasione è stata propizia per svelare un retroscena riguardo alla scelta del numero con cui correrà a Monza : il 10.

Gasly e l'omaggio a Zidane

Gasly, tifoso del PSG, ha scelto il 10 in onore di Zinedine Zidane: il fuoriclasse, connazionale del pilota, che trascinò la Francia alla vittoria del Mondiale nel 1998 ed è amabsciatore Alpine nel mondo. Un omaggio a un suo idolo. Non si scopre di certo oggi la grande passione di Gasly per il calcio: vive a Milano e spesso va al "Meazza" per assistere alle partite di Milan e Inter.

Altrettanto noto è che Gasly ha giocato a calcio prima di diventare un pilota di kart e, successivamente, di Formula 1. Le passioni, però, non si cancellano: il calcio si è miscelato ai motori con quel 10 che campeggerà sul musetto dell'Alpine (e non solo) non per caso.