Weah e McKennie convocati dagli Usa: ecco quando giocheranno

La Serie A è iniziata da appena due settimane ma alle porte c'è già la prima sosta per le nazionali. Infatti dopo la terza giornata, ci sarà una settimana di stop per poi tornare a giocare in campionato il 16 settembre. Se l'Italia e le altre nazionali dell'Europa saranno impegnate nelle qualificazioni per i prossimi Europei, in Nord America la situazione è molto più tranquilla con delle amichevoli. Per gli Stati Uniti tra i convocati ci sono i due juventini McKennie e Weah.