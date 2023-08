Juve, Allegri ammette: "Pensavo che tornare a vincere sarebbe stato più facile"

Juve, Allegri: "Ritorno? C'era un progetto preciso"

L'allenatore si è espresso così sul suo ritorno in bianconero: "Sono tornato con un programma ben preciso, per questo con Agnelli ho fatto quattro anni di contratto. Nelle ultime due stagioni non abbiamo vinto nulla, il primo anno credevo che sarebbe stato più facile e forse è stato un errore di presunzione. Però da quando sono tornato ad oggi sono rimasti solo dieci giocatori, di cui tre portieri e sette di movimento. Il lavoro fatto in questi anni è stato buono, l’obiettivo era rinnovare la squadra: sono arrivati dopo un percorso importante nel settore giovanile alcuni giocatori dalla Next Gen. Quest’anno ne abbiamo sette all’interno della Prima Squadra. C’è stato un abbassamento notevole del monte ingaggi e un incremento del valore patrimoniale del parco giocatori. Nei prossimi anni la Juve ha il destino nelle sue mani. C'erano anche altre offerte, ma avevo lasciato una squadra che in cinque anni aveva fatto la storia della Juventus. Era una sfida personale, oltre che una scelta affettiva perché ho un figlio che vive a Torino".

Juve, Allegri: "Ultima stagione surreale"

Allegri è anche tornato sull'ultima stagione, caratterizzata dalle penalizzazioni in classifica: "L’anno scorso abbiamo vissuto una situazione surreale: capisco che dall’esterno fosse facile criticare e giudicare. Ad Empoli dieci minuti prima della partita arriva la notizia che ci avrebbero tolto definitivamente dieci punti. In quel momento avevo due soluzioni nello spogliatoio: o dire cose più leggere o andare forte su un dato di fatto, cioè metter loro davanti la classifica. L’ho scritta col +3 dell’eventuale vittoria, nonostante il -10 potevamo essere ancora davanti al Milan. Poi dopo aver perso sono finite le speranze. In quel momento ci sono emozioni, stati d’animo. Quando ci hanno i primi 15 punti è stato più facile, ci davamo dei mini obiettivi. La classifica non era definitiva e potevi dire qualche bugia ai ragazzi: ‘I punti ce li ridanno sicuro’. E intanto scalavamo la classifica. Le lacrime a Udine? Dall’esterno mi si vede come uno di ghiaccio, ma non è così. A Orlando per esempio ho incontrato Matuidi: ci siamo abbracciati e mi sono emozionato".

Allegri: "Chiesa e Vlahovic diversi, bravo Yildiz a tagliarsi i capelli"

L'allenatore ha quindi parlato del suo reparto offensivo: "Quest’anno Chiesa farà tra i 14 e i 16 gol, è in piena fiducia ed è rientrato in maniera diversa. Deve convincersi di essere una punta perché lo è: che poi ogni tanto vada sull’esterno va bene, ma è uno che fa gol. Deve migliorare nel venire a giocare più dentro al campo e a stare in partita per più minuti. Yildiz? Sotto l’aspetto del tirare in porta è tremendo, è davvero ‘noioso’. Si è tagliato i capelli, è stato molto sveglio ad anticipare. Mi ha ringraziato e martedì si è presentato bellino. Poi gli ho detto: ‘Se in campo ti si muovono i capelli torni dal parrucchiere' Vlahovic? Non dimentichiamoci una cosa: è arrivato con responsabilità e pressione che nemmeno lui si immaginava. Ha dovuto caricarsi la Juventus sulle spalle, però ha 23 anni. Bisogna dargli il tempo per maturare. Ha la qualità straordinaria del gol, deve migliorare nel gioco con la squadra. In quello può darci una grossa mano perché ha anche un buon piede, lo sa perché glielo dico da un anno e mezzo. Quest’anno sta già migliorando perché sta meglio fisicamente".

Juve, Allegri: "Quest'anno l'intensità sarà diversa"

Il tecnico si è quindi espresso sul nuovo gioco della Juve: "Tutti gli anni facciamo delle valutazioni e gli allenatori danno delle direttive allo staff. L’anno scorso avevamo una squadra che giocava una partita ogni tre giorni che è completamente diverso, così come le nostre caratteristiche. L’età media è stata portata a 25 anni. L’obiettivo è correre più degli altri, lavorare sui giocatori e sull’intensità della squadra. Non dobbiamo essere spensierati perché alla Juve non bisogna esserlo, ma è una squadra che permette di dare un input diverso rispetto all’anno scorso".

Allegri: "Mercato? Vorrei solo avere Pogba"

Allegri ha risposto così alle domande sul mercato: "Siamo a posto così, non vogliamo nessuno. Abbiamo Vlahovic che l’anno scorso ha avuto un’annata difficile e potrà fare solo meglio. Anche Chiesa viene da un infortunio e potrà essere che un acquisto nuovo così come Pogba. Quando gioca e fa gli allenamenti è un giocatore diverso dagli altri, con tutto il rispetto. Mi accontenterei di averlo pian piano per spezzoni per poi farlo tornare titolare perché è uno che sposta gli equilibri di una partita".

Allegri: "Giuntoli? Mancava una figura così alla Juve"

L'allenatore ha quindi parlato anche del nuovo dirigente bianconero: "Giuntoli si è inserito bene e ha trovato un gruppo di lavoro che l’ha accolto. Avevamo bisogno di una figura del genere. È arrivato in una realtà nuova e complessa e come la Juventus. Una società che appartiene a una famiglia che ha uno stile, un modo di pensare e un modo di lavorare".

Juve, Allegri: "Rabiot straordinario, sfortunato con Di Maria"

Allegri ha infine concluso: "Rabiot è veramente straordinario, ha un motore diverso dagli altri. Ha imparato a fare gol, crede di più in se stesso. È cresciuto ed ha raggiunto la maturità. Credo che quest’anno possa fare ancora meglio, non in termini di gol perché ne ha fatti tanti. Mi dà grande soddisfazione, già per il modo in cui corre è fantastico. Come l’ho convinto a restare? Non l’ho chiamato perché lui al telefono non risponde. Gli scrivevo solo su Whatsapp chiedendo se stava bene e lui era contento e rispondeva con le faccine. Ha fatto la scelta giusta perché alla Juventus è diventato un uomo importante per lo spogliatoio. Abbiamo Danilo capitano e i due vice che sono Alex Sandro e Rabiot. Di Maria? Era straordinario, ma ho avuto la fortuna-sfortuna di allenarlo a 35 anni. Metteva la palla dove gli altri non ci pensavano nemmeno a farla passare. Purtroppo però bisognava giocare ai suoi ritmi e tutti non avevano le sue qualità tecniche".