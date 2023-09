Juve, Fagioli: "Sogno l'Europeo. Allegri ci ha fatto una richiesta"

"Sono arrivato alla Juve a tredici anni, ho sempre sognato di arrivare in alto con questa maglia. Quando vai fuori e sei odiato è sempre un motivo in più". Lo dice Nicolò Fagioli in un'intervista ai canali ufficiali della Serie A in cui si racconta: "Posso crescere e segnare di più, devo credere di poter fare più gol, magari entrando più volte in area". Fagioli parla anche di obiettivi personali e collettivi: "Sogno l'Europeo, devo metterci passione e sacrificio. Allegri, invece, ci ha chiesto di arrivare in campionato tra le prime quattro".