Juve, i convocati per l'Empoli: confermata l'assenza di Szczesny

La Juventus , tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noti i calciatori a disposizione di Allegri per la terza giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno l' Empoli dopo aver ottenuto 4 punti contro Udinese e Bologna.

Juve, confermata l'assenza di Szczesny

Nessuna sorpresa nei convocati, con Szczesny che non prenderà parte alla trasferta come annunciato da Allegri in conferenza. Di seguito la lista completa: "Pinsoglio, Perin, Daffara; Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso; Locatelli, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi; Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Iling, Kean".