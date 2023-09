Juve, il toccante saluto di Chiesa a Bonucci: "Mi hai trasmesso una cosa"

Leonardo Bonucci ha definito l'esperienza alla Juve, il più grande capitolo della sua vita. Questo capitolo si è chiuso giovedì, quando l'ormai ex capitano bianconero ha accettato la proposta dell'Union Berlino. Un uomo, un capitano, dal quale prendere esempio. Ne è convinto Federico Chiesa, che in tarda mattinata ha salutato e ringraziato Bonucci nella sua storia Instagram. "Un esempio come giocatore e come persona. Dal primo giorno mi hai saputo trasmettere i valori della Juventus. In bocca al lupo per la tua nuova sfida!".