Juve, Vlahovic punta al record di Dybala: contro l'Empoli lo può eguagliare

La Juventus , dopo il passo falso contro il Bologna, punta a tornare alla vittoria in casa dell' Empoli . Una partita che può avere un significato ancora più importante per Dusan Vlahovic dopo l'ottimo avvio di stagione.

Juve, Vlahovic può eguagliare Dybala

L'attaccante serbo ha iniziato in maniera perfetta la sua stagione, con 2 gol nelle prime due giornate contro Udinese e Bologna. Se dovesse iscrivere il suo nome sul tabellino anche contro l'Empoli, eguaglierebbe un record appartenuto a Paulo Dybala. L'argentino è infatti l'unico calciatore della Juventus ad aver segnato in ognuna delle prime tre partite di campionato dal ritorno dei bianconeri in Serie A nel 2007/08. L'attaccante della Roma ci era riuscito nella stagione 2017/18, con ben 8 gol nelle prime quattro giornate di campionato.