Nel giorno di Scirea la Juve batte un colpo e va in scia a Inter e Milan 

La Juve a Empoli non poteva trovare modo migliore per onorare l'immenso Scirea, del quale il 3 settembre ricorre il trentaquattresimo anniversario della scomparsa. E non è stato certamente un caso che a sbloccare la partita sia stato Danilo, capitano e titolare della maglia n.6 di Gaetano. Chiesa ha sigillato la vittoria con il secondo gol stagionale e questa è un'ottima notizia anche per Luciano Spalletti che, sul campione d'Europa, confida molto nella ricostruzione della Nazionale, attesa dalle due decisive sfide con la Macedonia del Nord (9 settembre) e Ucraina (12 settembre). Nel campionato che, dopo sole tre giornate registra il primo accenno di fuga di Inter e Milan, attese dal superderby del 16 settembre, i bianconeri balzano al terzo posto insieme con il sempre più sorprendente Lecce, autentica rivelazione di questa prima fase del torneo. Il successo colto al Castellani è stato molto più netto del punteggio finale: per fallo su Berisha, a Danilo era stato annullato il gol segnato un quarto d'ora prima dell'1-0; Vlahovic ha sbagliato un rigore, splendidamente parato da Berisha e, suo malgrado perché in fuorigioco, c'era anche nell'azione della rete annullata a Pogba, mostrandosi sempre più determinato e grintoso. Si aggiungano la traversa di Milik, il palo scheggiato da Kean, la discreta mezz'ora finale del francese che conforta sull'accelerazione dei tempi di recupero definitivo di un calciatore che, al cento per cento della condizione, risulterà l'uomo in più per Allegri. Il 16 settembre, tre ore prima di Inter-Milan, la Juve riceverà la Lazio che ha clamorosamente battuto il Napoli al Maradona, consentendo ai bianconeri di sopravanzare in classifica i campioni d'Italia: un autentico evento se si ripensa ai 18 punti di distacco accusati sul campo dai bianconeri alla fine dell'ultimo campionato, prima che la penalizzazione del -10 li retrocedesse a quota 62. Sia chiaro: il campionato ha appena archiviato soltanto la terza giornata, tutte le squadre sono in rodaggio e la gerarchia dei valori comincerà a essere delineata dopo la sosta, quandoil Fattore Europa inciderà sul cammino di Napoli, Inter, Lazio, MIlan, Atalanta, Roma e Fiorentina. Non su quello della Juve. Che, dopo Empoli, ha un motivo più per scoprire fin dove possa arrivare nella lotta per il titolo. Della quale farà sicuramente parte.