Infortunio Pogba: il messaggio social per i tifosi dopo Empoli-Juve

Non c'è pace per Pogba che ha rimediato un nuovo problema fisico nel corso del match di ieri tra Empoli e Juve, vinto dai bianconeri con il risultato di 2-0.

Le condizioni di Pogba: si attendono gli esami del J Medical

Il centrocampista francese è entrato in campo al 16' della ripresa, è riuscito a mettere a segno un gol che però è stato annullato per fuorigioco. Nel finale ha confessato ad Allegri di aver avvertito una fitta alla coscia, un altro possibile infortunio muscolare, la cui entità sarà valutata dal J Medical nelle prossime ore. Pogba attraverso Instagram ha pubblicato un post con scritto "Fino alla fine", con i tifosi che incrociano le dita affinché possa proseguire la stagione senza fermarsi nuovamente per infortunio.