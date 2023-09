Juve, il bel gesto di Chiesa emoziona un bambino: cosa è successo

Il regalo di Chiesa a un giovane tifoso

Mentre Chiesa si è recato nei pressi della panchina per il cambio con Kean, ha visto un bambino in tribuna al quale ha prontamente regalato la maglietta. Indescrivibile la felicità del piccolo tifoso, il quale si è liberato con un pianto di gioia per il prezioso regalo ricevuto dal proprio idolo.