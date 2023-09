Juve, è la migliore partenza dell'Allegri bis: il dato delle prime tre gare

Per Massimiliano Allegri è il terzo campionato di fila alla guida della Juventus dopo il suo ritorno, avvenuto nell'estate del 2021. La partenza dei bianconeri in campionato è stata positiva, con sette punti conquistati nelle prime tre partite.

Come sono andati gli esordi dell'Allegri bis?

Per Allegri è il migliore avvio da quanto è tornato in bianconero. Nella stagione 2021/2022 ottenne soltanto un punto nelle prime tre partite, considerati il pareggio all'esordio con l'Udinese e le due sconfitte consecutive maturate contro Empoli e Napoli. Nel campionato successivo furono cinque i punti ottenuti nei primi 270 minuti di gioco: vittoria col Sassuolo e pari contro Sampdoria e Roma. Il resto è storia recente, con le due vittorie in trasferta con Udinese ed Empoli e il pari interno col Bologna che pongono la Juve a due lunghezze dal primato occupato da Inter e Milan.