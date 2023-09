Aké rivela: "Ecco cosa mi ha insegnato Allegri. E su Cuadrado..."

Aké: "Allegri è severo, ma ho imparato tanto"

Aké si è espresso così sulla sua crescita nelle ultime stagioni: "Il mio ruolo prefeito è l’attaccante o il quinto, come ho fatto alla Juve. Posso giocare anche esterno, ma devo prima imparare anche a difendere bene. Allegri mi chiedeva di venire più basso per andare in contropiede e avere maggiore copertura in questo ruolo. Quando ho lasciato la Francia per la Juve sentivo l’esigenza di crescere, è un club perfetto per questo. Allegri mi ha insegnato come usare la palla, quando dribblare e puntare l'uomo e quando invece rallentare. È un allenatore severo, ma ti aiuta anche tanto. Cuadrado? In allenamento era incredibile, aveva un'intensità ed una dedizione che mi lasciavano a bocca aperta. Ho cercato di imparare tanto anche da lui".