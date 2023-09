Juve, cresce l'attesa per la Lazio: lo stadio è già sold out

Juve-Lazio, lo stadio sarà sold out

Il club bianconero ha annunciato la grande risposta del proprio pubblico per la prossima giornata di Serie A: "In occasione di Juventus-Lazio di sabato 16 settembre alle ore 15:00 l'Allianz Stadium sarà sold out. Una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri che riempiranno tutte le tribune dello Stadium per far sentire il loro sostegno alla squadra nel primo match dopo la sosta per le Nazionali".