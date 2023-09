Plusvalenze Juve e inchiesta Prisma: si decide su competenza territoriale

In casa Juventus c'è grande attesa per una decisione che può cambiare l'inchiesta Prisma della Procura di Torino . È attesa per oggi la decisione dei giudici della Cassazione sulla competenza territoriale del procedimento legato all’inchiesta sui bilanci del club bianconero dal 2018 al 2021 . Tra i reati contestati, quelli di false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e manipolazione del mercato.

Juventus, attesa per la decisione della Corte di Cassazione

I pm torinesi avevano chiesto il rinvio a giudizio per la Juventus come persona giuridica e per dodici tra dirigenti ed ex dirigenti del club. Si attende ora la decisione della Corte di Cassazione. I legali della Juventus e degli indagati hanno chiesto che il processo sia spostato a Milano o Roma, ovvero nelle sedi della Borsa e dei server della Borsa stessa, mentre i Pm della Procura di Torino vorrebbero che il procedimento resti a Torino.