Chiesa dalla Fiorentina alla Juve, il ricordo del fratello: "Quanti insulti"

Federico Chiesa alla Juve, il ricordo di Lorenzo

Intervistato dal Secolo XIX, Chiesa ha ricordato le tensioni vissute dopo il trasferimento di Federico dalla Fiorentina alla Juventus: "Quando Fede passò alla Juve, ho ricevuto molti insulti sui social dai supporter viola. Per me, che sono pure tifoso della Fiorentina, non è stato facile ma è una cosa che ho superato. In cosa ci somigliamo? Federico ha più forza fisica, lo strappo sul lungo, somiglio più a mio padre, più rapido nel breve, posso fare la seconda punta, l'esterno, qui il mister mi prova da mezzala. La differenza con entrambi è che sono mancino".