Rabiot e un ritorno al PSG? La sua risposta rincuora i tifosi della Juve

Cosa ha detto Rabiot sul proprio futuro?

Nel post gara, si è concesso alle domande dei giornalisti. In molti gli hanno chiesto se c'è la possibilità di un ritorno al Paris Saint Germain, ma Rabiot ha glissato: "Al momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juve e sulla Francia. La vittoria di questa sera mi rende felice, vediamo cosa succederà dopo". Rabiot ha anche ricordato il passato al Parco dei Principi, stadio che ha ospitato il match con l'Irlanda: "È sempre bellissimo giocare qui, sono cresciuto in questo stadio dove ho trascorso gran parte della mia giovane carriera".