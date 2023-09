Juve, Pogba in tribunale per tentata estorsione ai suoi danni: i dettagli

È prevista per il prossimo 15 settembre la presenza di Pogba nel Tribunale di Parigi. Il centrocampista della Juventus è stato convocato nell'ufficio dei giudici istruttori per incontrare i suoi presunti ricattatori , tra i quali c'è il fratello Mathias , in carcere dallo scorso febbraio.

Cosa è successo a Pogba?

La denuncia è stata presentata dal calciatore dopo i fatti avvenuti nel marzo dello scorso anno, quando ha accusato il fratello e alcuni amici di infazia di averlo sequestrato per una notte, chiedendo un riscatto di 13 milioni di euro, di cui 100mila pagati subito agli estorsori in contanti. I confronti previsti in tribunale saranno utili per stabilire il ruolo di ciascuno nella vicenda, anche se la presenza di Pogba non è assicurata.